20 ans de Rêves Exotiques ! Oberhoffen-sur-Moder

Informations pratiques

Oberhoffen-sur-Moder

20 ans de Rêves Exotiques !

16 rue du cimetière Oberhoffen-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 19:00:00

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-06

À l’occasion de son 20e anniversaire, le COO Club Ornithologique Oberhoffen vous invite à un voyage extraordinaire au cœur de la biodiversité. Venez célébrer avec nous deux décennies de passion et d’émerveillement lors de notre grande exposition annuelle.

Événement Exceptionnel 20 ans de Rêves Exotiques !

À l’occasion de son 20e anniversaire, le COO Club Ornithologique Oberhoffen vous invite à un voyage extraordinaire au cœur de la biodiversité. Venez célébrer avec nous deux décennies de passion et d’émerveillement lors de notre grande exposition annuelle.

Un tour du monde en plumes Laissez-vous transporter et venez admirer des oiseaux magnifiques, tous issus d’élevages passionnés et responsables, représentant les cinq continents l’Australie, l’Asie, l’Afrique, l’Amérique, et l’Europe.

En nous rendant visite, vous passez non seulement un moment magique en famille ou entre amis, mais vous soutenez également activement les projets, les éleveurs et les actions de notre club.

Infos pratiques le Samedi 5 septembre 2026 de 9h00 à 19h et dimanche 6 septembre de 9h00 à 17h00 à la salle des fêtes, 67240 Oberhoffen-sur-Moder

Repas de soutien au club, samedi soir à partir de 19h00, sur réservation au menu Quenelles de foie et/ou de viande, pommes de terre, choucroute, dessert et café. Tarif adulte 15 € enfant 7 € n’hésitez pas à réserver. Contact 06.67.23.47.74 ou par mail cooberhoffen67@gmail.com .

16 rue du cimetière Oberhoffen-sur-Moder 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 68 28 03 cooberhoffen67@gmail.com

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English :

%C0 To celebrate its 20th anniversary, the Oberhoffen Ornithological Club invites you %E0 on an extraordinary journey into the heart of biodiversity. Come celebrate two decades of passion and wonder with us at our annual exhibition.

L’événement 20 ans de Rêves Exotiques ! Oberhoffen-sur-Moder a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau