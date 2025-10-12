20 ans déjà ! The BIG SHOW La cour vive Le Creusot
20 ans déjà ! The BIG SHOW La cour vive Le Creusot dimanche 12 octobre 2025.
20 ans déjà ! The BIG SHOW
La cour vive 7 avenue du Cimetière Saint-Charles Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 14:30:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Marie-The et ses chanteurs 20 ans déjà The Big show.
Billetterie
Papyrus (40 rue Maréchal Foch, Le Creusot)
Gardenia (54 rue Edith Cavell, Le Creusot). .
La cour vive 7 avenue du Cimetière Saint-Charles Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 11 65 10
English : 20 ans déjà ! The BIG SHOW
German : 20 ans déjà ! The BIG SHOW
Italiano :
Espanol :
L’événement 20 ans déjà ! The BIG SHOW Le Creusot a été mis à jour le 2025-09-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)