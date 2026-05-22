20 ANS DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS D’ABBARETZ Rue de Nozay Abbaretz

Abbaretz

20 ANS DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS D’ABBARETZ

Rue de Nozay Centre d’incendie et de secours Abbaretz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Démonstrations, exercices… et feu d’artifice au programme

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

– Toute la journée Ateliers Gestes qui sauvent sur réservation

– 10h Ouverture de la journée

– 11h30 12h30 Exercice Feu de voiture

– 14h Démonstration Équipe Drone

– 15h Démonstration Équipe Cynophile

– 16h Exercice Accident Voie Publique voiture seule

– 17h30 Exercice Feu de voiture

– 19h Apéritif

SOIRÉE SUR RÉSERVATION

– 21h Repas

– 23h Feu d’artifice

– Jusqu’à 2h Soirée dansante

Tout public

Entrée libre .

Rue de Nozay Centre d’incendie et de secours Abbaretz 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 71 64 18 64

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English :

Demonstrations, drills… and fireworks on the program

L’événement 20 ANS DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS D’ABBARETZ Abbaretz a été mis à jour le 2026-05-22 par Pays Erdre Canal Forêt