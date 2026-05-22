20 ANS DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS D’ABBARETZ Rue de Nozay Abbaretz
20 ANS DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS D’ABBARETZ Rue de Nozay Abbaretz samedi 13 juin 2026.
Abbaretz
20 ANS DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS D’ABBARETZ
Rue de Nozay Centre d’incendie et de secours Abbaretz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Démonstrations, exercices… et feu d’artifice au programme
PROGRAMME DE LA JOURNÉE
– Toute la journée Ateliers Gestes qui sauvent sur réservation
– 10h Ouverture de la journée
– 11h30 12h30 Exercice Feu de voiture
– 14h Démonstration Équipe Drone
– 15h Démonstration Équipe Cynophile
– 16h Exercice Accident Voie Publique voiture seule
– 17h30 Exercice Feu de voiture
– 19h Apéritif
SOIRÉE SUR RÉSERVATION
– 21h Repas
– 23h Feu d’artifice
– Jusqu’à 2h Soirée dansante
Tout public
Entrée libre .
Rue de Nozay Centre d’incendie et de secours Abbaretz 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 71 64 18 64
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English :
Demonstrations, drills… and fireworks on the program
L’événement 20 ANS DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS D’ABBARETZ Abbaretz a été mis à jour le 2026-05-22 par Pays Erdre Canal Forêt