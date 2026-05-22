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20 ANS DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS D’ABBARETZ Rue de Nozay Abbaretz

20 ANS DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS D’ABBARETZ Rue de Nozay Abbaretz samedi 13 juin 2026.

Lieu : Rue de Nozay

Adresse : Centre d'incendie et de secours

Ville : 44170 Abbaretz

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Abbaretz

20 ANS DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS D’ABBARETZ

Rue de Nozay Centre d’incendie et de secours Abbaretz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Démonstrations, exercices… et feu d’artifice au programme
PROGRAMME DE LA JOURNÉE
– Toute la journée Ateliers Gestes qui sauvent sur réservation
– 10h Ouverture de la journée
– 11h30 12h30 Exercice Feu de voiture
– 14h Démonstration Équipe Drone
– 15h Démonstration Équipe Cynophile
– 16h Exercice Accident Voie Publique voiture seule
– 17h30 Exercice Feu de voiture
– 19h Apéritif

SOIRÉE SUR RÉSERVATION
– 21h Repas
– 23h Feu d’artifice
– Jusqu’à 2h Soirée dansante

Tout public
Entrée libre   .

Rue de Nozay Centre d’incendie et de secours Abbaretz 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 71 64 18 64 

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English :

Demonstrations, drills… and fireworks on the program

L’événement 20 ANS DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS D’ABBARETZ Abbaretz a été mis à jour le 2026-05-22 par Pays Erdre Canal Forêt