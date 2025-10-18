20 ans du MIJ Week-end festif Musée de l’Illustration Jeunesse Moulins
20 ans du MIJ Week-end festif Musée de l’Illustration Jeunesse Moulins samedi 18 octobre 2025.
20 ans du MIJ Week-end festif
Musée de l’Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins Allier


Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-18
Viens faire la fête pour les 20 ans du MIJ !
Musée de l’Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 72 58
English :
Come and celebrate 20 years of MIJ!
German :
Komm und feiere mit zum 20-jährigen Jubiläum des MIJ!
Italiano :
Venite a festeggiare i 20 anni del MIJ!
Espanol :
¡Ven a celebrar los 20 años del MIJ!
