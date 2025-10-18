20 ans du MIJ Week-end festif Musée de l’Illustration Jeunesse Moulins

20 ans du MIJ Week-end festif Musée de l’Illustration Jeunesse Moulins samedi 18 octobre 2025.

20 ans du MIJ Week-end festif

Musée de l’Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins Allier

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

2025-10-18

Viens faire la fête pour les 20 ans du MIJ !

Musée de l’Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 72 58

English :

Come and celebrate 20 years of MIJ!

German :

Komm und feiere mit zum 20-jährigen Jubiläum des MIJ!

Italiano :

Venite a festeggiare i 20 anni del MIJ!

Espanol :

¡Ven a celebrar los 20 años del MIJ!

