20 ANS DU MUSÉE DE LA FAÏENCE MUSÉE DE LA FAÏENCE Martres-Tolosane

20 ANS DU MUSÉE DE LA FAÏENCE

MUSÉE DE LA FAÏENCE Grand-Rue de l’Église Martres-Tolosane Haute-Garonne

Début : 2026-03-04

fin : 2026-12-18

En 2026, le Musée de la Faïence de Martres-Tolosane célèbre vingt ans d’existence.

En 2026, le Musée de la Faïence de Martres-Tolosane célèbre vingt années d’engagement au service du patrimoine, de la création et de la transmission. Vingt ans durant lesquels le musée, né en 2006, s’est affirmé comme un lieu vivant, ouvert sur son territoire, ses habitants et les métiers d’art qui font la renommée de Martres-Tolosane.

Pour marquer cet anniversaire, une programmation exceptionnelle se déploiera du 4 mars au 18 décembre 2026, plaçant au cœur de l’événement celles et ceux qui font et ont fait l’histoire de la faïence martraise.

Une exposition participative, construite avec la population, ouvrira les festivités, affirmant le rôle fondamental des habitants dans la mémoire et l’identité du musée. Les ateliers de faïence encore en activité aujourd’hui seront mis à l’honneur, aux côtés de ceux qui étaient ouverts lors de la création du musée, rendant hommage à la continuité des savoir-faire et de la création locale.

Cette année anniversaire sera également ponctuée de temps forts culturels

• une conférence,

• une rétrospective du Salon des Arts et du Feu, rendez-vous emblématique de la création céramique,

• une exposition temporaire de photographies de l’École Boulle de Christian Sauthier, offrant un regard contemporain sur les métiers d’art,

• et un hommage à Jean-Louis Toutain, figure marquante du Salon des Arts et du Feu, à travers notamment une exposition d’œuvres collaboratives.

Des vernissages, rencontres et animations rythmeront l’année, faisant du musée un espace de partage, de découverte et de célébration, fidèle à sa vocation première transmettre un patrimoine vivant, ancré dans le présent et tourné vers l’avenir.

À l’occasion de ces vingt ans, le Musée de la Faïence de Martres-Tolosane invite chacune et chacun à venir célébrer une histoire collective, faite de terre, de feu, de gestes et de passion. .

MUSÉE DE LA FAÏENCE Grand-Rue de l’Église Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 91 41 cecile.perinelli@mairie-martres-tolosane.fr

