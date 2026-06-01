20 ans du Ranch Jack Moutoux
20 ans du Ranch Jack Moutoux dimanche 28 juin 2026.
Moutoux
20 ans du Ranch Jack
Moutoux Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Marchés de producteurs et artisans locaux.
Finale challenges interne T.A.C. et Équifun.
Démonstrations équestres.
Village des enfants, baptêmes à poney.
Restauration (menu créole), buvette, tombola.
A cette occasion nous vous invitons à découvrir l’histoire du Ranch Jack et ses origines la Martinique. .
Moutoux 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 80 41 04
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English : 20 ans du Ranch Jack
L’événement 20 ans du Ranch Jack Moutoux a été mis à jour le 2026-06-18 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA