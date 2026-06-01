Moutoux

20 ans du Ranch Jack

Moutoux Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Marchés de producteurs et artisans locaux.

Finale challenges interne T.A.C. et Équifun.

Démonstrations équestres.

Village des enfants, baptêmes à poney.

Restauration (menu créole), buvette, tombola.

A cette occasion nous vous invitons à découvrir l’histoire du Ranch Jack et ses origines la Martinique. .

Moutoux 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 80 41 04

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English : 20 ans du Ranch Jack

L’événement 20 ans du Ranch Jack Moutoux a été mis à jour le 2026-06-18 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA