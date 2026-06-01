Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

20 ans du Ranch Jack Moutoux

20 ans du Ranch Jack Moutoux dimanche 28 juin 2026.

Ville : 39300 Moutoux

Département : Jura

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Moutoux

20 ans du Ranch Jack

Moutoux Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Marchés de producteurs et artisans locaux.
Finale challenges interne T.A.C. et Équifun.
Démonstrations équestres.
Village des enfants, baptêmes à poney.
Restauration (menu créole), buvette, tombola.
A cette occasion nous vous invitons à découvrir l’histoire du Ranch Jack et ses origines la Martinique.   .

Moutoux 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 80 41 04 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 20 ans du Ranch Jack

L’événement 20 ans du Ranch Jack Moutoux a été mis à jour le 2026-06-18 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA