20 ans du Salon de la petite édition Multiples Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs

Rue Park Ar Roudour Le Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-26

2025-10-03

Chaque année depuis 20 ans, elle organise Multiples, un rendez-vous

entièrement consacré à la petite édition d’artiste, issu d’une volonté de promouvoir des oeuvres originales mais accessibles à tous les publics et pour tous les budgets, et de permettre la rencontre avec les artistes.

Accueillant sur deux jours une soixantaine d’artistes exposant·es et jusqu’à 2000 visiteur·euses venu·es de toute la France, ce salon est devenu un rendez-vous privilégié pour les professionnel·les, collectionneur·euses et amateur·ices d’art contemporain.

À l’occasion des 20 ans du salon, Multiples prend le format festival, et aura lieu du 3 au 26 octobre en Pays de Morlaix.

Expositions, conférences, projections, ateliers et concert auront lieu tout le mois d’octobre pour cette fête anniversaire exceptionnelle. Le salon qui aura lieu les samedi 25 et dimanche 26 octobre 2025 au Pôle culturel Le Roudour à Saint-Martin-des-Champs, et une soirée dj-set le samedi 25 octobre viendront clôturer le festival. .

Rue Park Ar Roudour Le Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 88 25 62

L’événement 20 ans du Salon de la petite édition Multiples Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2025-09-11 par OT BAIE DE MORLAIX