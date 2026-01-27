20 ans ! Rue du stade Plougonvelin

20 ans !

Rue du stade Espace Keraudy Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-07

Nous vous donnons rendez-vous les 7 et 8 février afin de célébrer ensemble le 20 ème anniversaire de l’espace Kéraudy.

Au programme de ce week-end festif et participatif Un karaoké, un fest-noz, une exposition photographique retraçant les grands moments de ces 20 années et différentes propositions des associations culturelles de la commune. Buvette et petite restauration sur place. .

Rue du stade Espace Keraudy Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 38 00 38

