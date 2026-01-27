20 ans ! Rue du stade Plougonvelin
20 ans ! Rue du stade Plougonvelin samedi 7 février 2026.
Nous vous donnons rendez-vous les 7 et 8 février afin de célébrer ensemble le 20 ème anniversaire de l’espace Kéraudy.
Au programme de ce week-end festif et participatif Un karaoké, un fest-noz, une exposition photographique retraçant les grands moments de ces 20 années et différentes propositions des associations culturelles de la commune. Buvette et petite restauration sur place. .
