20 artistes construisent un pont culturel entre Paris et Cadix Galerie des ateliers d’artistes de Belleville PARIS

Un week-end de partages, d’inspirations et de rires posant

les premières pierres d’un projet culturel et artistique qui s’étendra jusqu’à

Tanger, à l’été 2026.

Naviguant entre Paris et Cadix depuis dix ans, Karine

Grossman et Eli Flory baladent leurs imaginaires le long d’une ligne

Paris-Cadix-Tanger. Pour la première édition de ces rencontres culturelles et artistiques,

les deux françaises ont réuni des artistes gaditans et parisiens

autour du séjour d’Eugène Delacroix à Cadix en mai 1832.

Un même projet poursuivi : peindre et réinventer

Cadix en suivant les traces du peintre orientaliste dans la ville. Au retour de

son voyage au Maroc, lors d’une escale dans le port andalou, Eugène Delacroix a

réalisé des dessins et des aquarelles. D’abord depuis le pont de « La

Perle », le navire immobilisé dans la rade, puis, au gré de ses

promenades, dans les ruelles du « Casco Antiguo », où il a séjourné

quelques jours. Un fait ignoré du grand public,

découvert par l’historien gaditan Juan Antonio Vila Martinez.

Des partages centrés

autour d’un Cadix au carrefour des cultures

Cette première édition des Rencontres Delacroix n’aurait pu exister sans l’engagement et

l’accompagnement concret de plusieurs institutionnels et associatifs. À l’occasion

d’un échange en septembre 2024, la Ville de Paris a apporté son soutien officiel, suivi de celui de la Ville de Cadix. À son tour, l’Association des Ateliers

d’Artistes de Belleville a réuni des artistes désireux de participer aux

Rencontres. Enfin, grâce au soutien de l’Institut français de Séville,

une partie de l’hébergement, ainsi que les transferts entre Séville et Cadix, ont

été pris en charge pour permettre à la délégation française de se laisser aller

à la contemplation de la ville et à tous ces moments de partages et d’échanges.

Des soutiens précieux, essentiels à la construction de ponts culturels

solides et durables entre Paris, Cadix et Tanger.

Expositions et

engagement social

L’événement s’inscrit dans une séquence de trois temps :

Après l’exposition des œuvres issues de ces Rencontres à

Paris, du 5 au 15 février 2026 à la Galerie des Ateliers d’Artistes

de Belleville, 1 rue Francis Picabia, Métro Couronne.

L’exposition se poursuivra à Cadix, du 9 au 24

avril 2026, au Baluarte del Orejón, à l’entrée de la plage La Caleta.

L’objectif est d’organiser une troisième exposition à Tanger

ville jumelée à Cadix, avant l’été 2026.

LAS GUIRITANAS s’engagent aussi à reverser une partie des

bénéfices à l’association gaditane « Greendale para todos »

dont sa présidente, Esperanza Gutiérrez, mène avec ses enfants et son

mari de nombreuses actions au profit des enfants, des femmes de la communauté

LGBTQIA+ et de l’insertion des migrants : ateliers solidaires, ouvrages et

podcasts pédagogiques pour les adultes et les enfants des quartiers de Cadix.

Du lundi 09 février 2026 au vendredi 20 février 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-09T01:00:00+01:00

fin : 2026-02-21T00:59:59+01:00

Date(s) :

Galerie des ateliers d’artistes de Belleville 1 Rue Francis Picabia 75020 PARIS

karine@lasguiritanas.com



Afficher la carte du lieu Galerie des ateliers d’artistes de Belleville et trouvez le meilleur itinéraire

