20 ème édition de Cast en scène Festival de théâtre Cast

20 ème édition de Cast en scène Festival de théâtre Cast vendredi 4 juillet 2025.

20 ème édition de Cast en scène Festival de théâtre

Salle communale Cast Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-04

Festival de théâtre Cast en scène humour & comédie

Au programme 3 spectacles

– Fan Club Une comédie musicale hilarante autour de sosies en guerre

Le vendredi 4 à 20h30 et le samedi 5 à 17h

– Marié à tout prix Une mission (presque) impossible pour hériter se marier !

Le samedi 5 à 20h30 et le dimanche 6 à 17h

– Signé Guitry 5 comédies en 1 acte, pleines d’esprit, de quiproquos et de swing !

Le dimanche 6 à 20h30

Tout au long du week-end, le festival vibrera aussi en dehors de la scène avec des animations festives et accessibles à tous, pour prolonger l’esprit joyeux de Cast en Scène dans tout le village :

Samedi après-midi Préparez-vous à une explosion de musique et de bonne humeur avec la fanfare À Bout de Souffle ! Rythmes endiablés, énergie débordante et ambiance survoltée une soirée où ça va danser, chanter et vibrer au son des cuivres !

Dimanche après-midi Plongez dans l’ambiance électrique des fifties avec Bretel Jazz et des danseurs survoltés ! Swing, rock’n’roll et bonne humeur seront au rendez-vous ! Venez danser, vibrer et revivre l’âge d’or du jazz !

Clôture du festival pour finir en beauté, un final dans l’ambiance des années 50 — une touche joyeuse et conviviale qui fait toute la différence ! Dress code dans le thème des années 50 recommandée.

Une garderie gratuite sera proposée durant les spectacles du samedi et du dimanche après-midi pour le plus grand plaisir des enfants… et la tranquillité des parents !

Petite restauration sur place les samedi 5 et dimanche 6 juillet à partir de 18h30, pour savourer l’événement pleinement entre deux spectacles.

Tarifs

1 spectacle adulte 18 €, enfant 11 € (-14 ans)

Pass 2 spectacles adulte 33 €, enfant 20 € (-14 ans)

Pass 3 spectacles adulte 46 €, enfant 27 € (-14 ans) .

Salle communale Cast 29150 Finistère Bretagne +33 6 79 32 59 34

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 20 ème édition de Cast en scène Festival de théâtre Cast a été mis à jour le 2025-06-27 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE