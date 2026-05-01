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20 ème Fête de la nature Site de la Basse Vallée de Druyes Andryes

20 ème Fête de la nature Site de la Basse Vallée de Druyes Andryes lundi 25 mai 2026.

Lieu : Site de la Basse Vallée de Druyes

Adresse : D73

Ville : 89480 Andryes

Département : Yonne

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Andryes

20 ème Fête de la nature

Site de la Basse Vallée de Druyes D73 Andryes Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 08:30:00
fin : 2026-05-25 11:30:00

Date(s) :
2026-05-25

Fête de la nature, (Re)découverte autour du marais, de Druyes à Andryes
Réservation obligatoire par téléphone, le lieu de rendez-vous sera communiqué à l’inscription.   .

Site de la Basse Vallée de Druyes D73 Andryes 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 02 68 61  contact@fetedelanature.com

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English : 20 ème Fête de la nature

L’événement 20 ème Fête de la nature Andryes a été mis à jour le 2026-05-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !