20 et 21 septembre 2025 | 41e Journées européennes du Patrimoine à l’IMA L’Institut du Monde Arabe Paris France
L’IMA ouvre grand ses portes pour les Journées européennes du Patrimoine. Un week-end exceptionnel pour découvrir gratuitement et en liberté la culture arabe sous toutes ses formes. Collections permanentes, expositions, conférences, ateliers, animations… tout est en accès libre !
Samedi 20 septembre
Atelier en famille | Atelier de mosaïque par Joëlle Fayad Geagea
11h30 et 15h30 | Rdv au rez-de-chaussée devant le vestiaire des groupes | Tout public à partir de 8 ans | Durée : 2h | Gratuit sur réservation, dans la limite des places disponibles
Venez découvrir un art ancestral ! Un atelier en famille pour manipuler, touche par touche, des fragments colorés et créer un motif en jouant avec les couleurs, les formes et les matières.
Visite guidée | La bibliothèque de l’Institut du monde arabe et son architecture
11h | Bibliothèque (niveau 1)
Une visite guidée à la découverte des calligraphies et des éléments architecturaux de la bibliothèque évoquant la culture arabe.
Visite guidée | IMArchitecture
11h et 15h | Accueil dans la limite des places disponibles, réservation conseillée | Rendez-vous au rez-de-chaussée, devant l’accueil des groupes
Une visite guidée à la découverte de l’architecture du bâtiment de l’IMA.
Visite guidée | Trésors sauvés de Gaza, 5000 ans d’histoire
14h30 | Accueil dans la limite des places disponibles, réservation conseillée | Rendez-vous au rez-de-chaussée de l’Institut du monde arabe, devant le vestiaire des groupes
Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir l’exposition “Trésors sauvés de Gaza” accompagné par une conférencière.
Session d’initiation à la langue arabe (adultes)
14h30 – 15h30 et 16h – 17h | Salles de cours du centre de langue
Venez découvrir une grande langue vivante, dans sa variante la plus courante, commune à tous les pays arabes : l’arabe moderne standard, utilisé dans les médias, sur internet et par les réseaux sociaux.
Conférence | Le Paris arabe historique
15h-16h | Bibliothèque (niveau 1)
Une conférence étayée sur la projection de diapositives, qui explore les liens entre architecture et histoire des relations entre la France et le monde arabe.
Visite guidée | Le mystère Cléopâtre
16h30 | Accueil dans la limite des places disponibles, réservation conseillée | Rendez-vous au rez-de-chaussée de l’Institut du monde arabe, devant le vestiaire des groupes
Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir l’exposition “Le mystère Cléopâtre” accompagné par une conférencière.
Dimanche 21 septembre
Atelier en famille | Atelier de modelage sur argile par Magali Satgé
10h30, 11h30, 14h, 15h et 16h | Durée : 45′ | RV au rez-de-chaussée devant le vestiaire des groupes
Lors d’un atelier de modelage collectif, venez découvrir et pratiquer plusieurs techniques du métier de potier lors de la construction d’un chandelier imaginaire inspiré d’une pièce majeure de la collection permanente du Musée.
Conférence | L’abeille, patrimoine de l’humanité
11h – 13h (accueil à 10h45) | Musée (niveau 7)
Pouvons-nous seulement imaginer l’apport des abeilles à ce patrimoine ?
Visite guidée | IMArchitecture
11h et 15h | Accueil dans la limite des places disponibles, réservation conseillée | Rendez-vous au rez-de-chaussée, devant l’accueil des groupes
Une visite guidée à la découverte de l’architecture du bâtiment de l’IMA.
Visite guidée | Le mystère Cléopâtre
14h30 et 16h30 | Accueil dans la limite des places disponibles, réservation conseillée | Rendez-vous au rez-de-chaussée de l’Institut du monde arabe, devant le vestiaire des groupes
Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir l’exposition “Le mystère Cléopâtre” accompagné par une conférencière.
Conférence | Cléopâtre, la Description de l’Egypte et le Ve arrondissement
15h-16h | Bibliothèque (niveau 1)
Conférence par Naguib Michel Sidhom, président de l’Institut d’Orient.
Visite du rucher de l’IMA
15h – 17h | Enfants à partir de 10 ans
Venez découvrir les abeilles de l’IMA ! Le rucher de l’IMA et l’École d’apiculture urbaine de Paris proposent des visites du rucher de l’IMA.
Libraire-boutique
La librairie-boutique de l’IMA est ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 19h. Venez découvrir LA librairie de référence sur le monde arabe et méditerranéen avec ses 11 000 titres en français, arabe et anglais, dont un fonds unique de près de 2 500 titres en arabe. C’est aussi une vitrine de l’édition jeunesse en français, arabe et bilingue, et une boutique proposant toute une palette d’artisanat, de papeterie et de produits dérivés.
Venez faire une pause gourmande au Café littéraire!
Rendez-vous au salon de thé de l’Institut du monde arabe (rez-de-chaussée) pour déguster boissons fraîches, café, thé à la menthe, pâtisseries orientales, crêpes marocaines, salades d’orange à la cannelle… Bienvenue à tous ! Marhaba bikom !
Thématiques des Journées du Patrimoine 2025 : « Patrimoine architectural ».
Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :
samedi, dimanche
de 10h00 à 19h00
gratuit Tout public. Jusqu’à 1 ans.
L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 1 rue des Fossés-Saint-BernardParis France
https://www.imarabe.org/fr/agenda/evenements-exceptionnels/20-et-21-septembre-2025-41e-journees-europeennes-du-patrimoine-ima +33140513838