20 minutes de soleil aujourd’hui par Francis Bellamy Coutances

En novembre 2024, à Gouville-sur-Mer, la neige a recouvert le littoral de la Manche.

En fin d’après-midi, après une journée grise, le soleil a percé pendant vingt minutes à peine. Dans cette lumière rare, les célèbres cabines de plage se sont parées de reflets dorés et rosés. Le contraste entre la neige, les couleurs vives et la mer a créé un paysage inattendu. Ce moment éphémère a transformé un lieu familier en scène presque irréelle. Les photographies présentées ici saisissent cette brève parenthèse lumineuse. Elles montrent comment la lumière peut réinventer le réel et révéler la poésie du quotidien. Entre mer, neige et silence, la nature a composé sa propre mise en scène. Ces images témoignent de la force d’un instant suspendu.

Francis Bellamy est né en 1960 et habite dans le département de la Manche (Millières). Pratiquant assidûment la photographie depuis 2005. Professionnel depuis 2017.

Ses thèmes favoris sont la nature (paysage, faune, flore) et le spectacle vivant.

Festival Festimages Nature Laval 2012 Festival Festibaie Pontorson 2013

20e anniversaire de la création du CPIE du Cotentin Lessay 2013 Centre des Unelles Coutances 2016 Médiathèque de Coutances 2017 Festival Spot-Nature Le Havre 2018 Médiathèque de Périers 2021.

Photographe pour les festivals Chauffer Dans La Noirceur et Jazz Sous Les Pommiers et le Théâtre Municipal de Coutances .

