20. Musée d’Art populaire Journées Européennes du Patrimoine Musée d’Art populaire Lamballe-Armor
20. Musée d’Art populaire Journées Européennes du Patrimoine Musée d’Art populaire Lamballe-Armor samedi 20 septembre 2025.
20. Musée d’Art populaire Journées Européennes du Patrimoine
Musée d’Art populaire 1 Place du Martray Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Visites libres du musée d’art et traditions populaire de Lamballe. .
Musée d’Art populaire 1 Place du Martray Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 86 46 32 08
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement 20. Musée d’Art populaire Journées Européennes du Patrimoine Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André