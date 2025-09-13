200 ans de la Caserne des Pompiers d’Yssingeaux Yssingeaux

200 ans de la Caserne des Pompiers d’Yssingeaux Yssingeaux samedi 13 septembre 2025.

200 ans de la Caserne des Pompiers d’Yssingeaux

place de la Victoire Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 15:00:00

fin : 2025-09-13 20:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Dès 15h Exposition de véhicules/photos & animations pour toute la famille 18h Cérémonie officielle Buvette sur place.

.

place de la Victoire Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 00 42 17

English :

From 3pm: Vehicle/photo exhibition & entertainment for all the family 6pm: Official ceremony Refreshments on site.

German :

Ab 15 Uhr: Fahrzeug-/Fotoausstellung & Animationen für die ganze Familie 18 Uhr: Offizielle Zeremonie Getränkeausschank vor Ort.

Italiano :

Dalle ore 15:00: esposizione di veicoli/foto e intrattenimento per tutta la famiglia Ore 18:00: cerimonia ufficiale Rinfresco in loco.

Espanol :

A partir de las 15.00 horas: Exposición de vehículos/fotos y animaciones para toda la familia 18.00 horas: Ceremonia oficial Refrigerio in situ.

L’événement 200 ans de la Caserne des Pompiers d’Yssingeaux Yssingeaux a été mis à jour le 2025-08-15 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire