« 200 ans de la photo » Plougourvest
samedi 26 septembre 2026 · Plougourvest
Informations pratiques
Plougourvest
« 200 ans de la photo »
Centre d’activités Plougourvest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Exposition photos et diaporama sur l’histoire de la photographie.
Plougourvest à travers les siècles jusqu’à aujourd’hui : la vie des habitants dans leur vie quotidienne (travaux agricoles, fêtes religieuses, mariages, sport, spectacles …).
Jeu de piste en famille dans le bourg à la recherche de lieux, statue, bâtiment …
17h : pot de l’amitié offert.
Ouvert à tous. .
Centre d’activités Plougourvest 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 53 49
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English :
L’événement « 200 ans de la photo » Plougourvest a été mis à jour le 2026-09-11 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX