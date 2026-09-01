Informations pratiques

Plougourvest

« 200 ans de la photo »

Centre d’activités Plougourvest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Exposition photos et diaporama sur l’histoire de la photographie.

Plougourvest à travers les siècles jusqu’à aujourd’hui : la vie des habitants dans leur vie quotidienne (travaux agricoles, fêtes religieuses, mariages, sport, spectacles …).

Jeu de piste en famille dans le bourg à la recherche de lieux, statue, bâtiment …

17h : pot de l’amitié offert.

Ouvert à tous. .

Centre d’activités Plougourvest 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 53 49

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English :

L’événement « 200 ans de la photo » Plougourvest a été mis à jour le 2026-09-11 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX