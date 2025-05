200 ans du tombeau de Bonchamps – Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire, 27 juin 2025 10:30, Mauges-sur-Loire.

Maine-et-Loire

Saint-Florent-le-Vieil Place Jeanne Bussonnière Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-06-27 10:30:00

fin : 2025-06-28

2025-06-27

2025-06-28

2025-06-29

3 jours de festivités à Saint-Florent-le-Vieil pour célébrer le 200ème anniversaire du tombeau de Bonchamps.

Le tombeau du général vendéen Charles de Bonchamps, illustre chef des Guerres de Vendée, réalisé par David d’Angers, a été installé en juillet 1825 dans l’église abbatiale de Saint-Florent-le-Vieil.

200 ans plus tard, la Commune de Mauges-sur-Loire rend hommage au militaire et à l’artiste à travers 3 jours de festivités ! Plongez dans cette aventure historique !

Les 27, 28, et 29 juin 2025

A Saint-Florent-le-Veil, Mauges-sur-Loire,

Au château de la Baronnière, La Chapelle-Saint-Florent, Mauges-sur-Loire,

Maison de Bonchamps, Varades

Spectacle son et lumière sur l’abbatiale, tous les soirs

Feu d’artifice le 28 juin

Spectacle Torfou la Bataille

Théâtre A la pointe du Ciseau (réservation en ligne)

Exposition Le pardon n’est pas l’oubli

Conférences (réservation par mail à tourisme@mauges-sur-loire.fr)

Animations et bien d’autres ! .

Saint-Florent-le-Vieil Place Jeanne Bussonnière

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 85 29 05 46 tourisme@mauges-sur-loire.fr

English :

3 days of festivities in Saint-Florent-le-Vieil to celebrate the 200th anniversary of Bonchamps’ tomb.

German :

3 Tage Festlichkeiten in Saint-Florent-le-Vieil, um den 200. Jahrestag des Grabes von Bonchamps zu feiern.

Italiano :

3 giorni di festeggiamenti a Saint-Florent-le-Vieil per celebrare il 200° anniversario della tomba di Bonchamps.

Espanol :

3 días de fiesta en Saint-Florent-le-Vieil para celebrar el 200 aniversario de la tumba de Bonchamps.

