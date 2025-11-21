200 VOIX POUR LES PLUS BELLES CHANSONS – CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre

200 VOIX POUR LES PLUS BELLES CHANSONS Début : 2025-11-21 à 20:30. Tarif : – euros.

200 VOIX POUR LES PLUS BELLES CHANSONS FRANÇAISES.Après la tournée de Zéniths « 15000 voix pour les plus belles chansons françaises », les choristes de la tournée s’installent dans votre ville.Séquence nostalgie à pleins tubes ! 200 choristes et des artistes de renoms vous plongeront dans l’ambiance des plus belles chansons françaises.Un spectacle unique en France !De Jean-Jacques Goldman à Jacques Brel, en passant par Renaud, Edith Piaf ou encore Johnny Hallyday, les choristes chaque soir vous présenteront le trésor du paysage musical français.

CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE QUAI DE LA REUNION 76600 Le Havre 76