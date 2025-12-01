200 VOIX POUR LES PLUS BELLES Forges-les-Eaux
200 VOIX POUR LES PLUS BELLES Forges-les-Eaux vendredi 12 décembre 2025.
200 VOIX POUR LES PLUS BELLES
Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12 22:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Après la tournée de Zéniths “15 000 voix pour les plus belles chansons françaises”, les choristes locaux de chaque ville montent sur scène tout près de chez vous.
Séquence nostalgie à pleins tubes !
200 choristes et des artistes de renom vous plongeront dans l’ambiance des plus grandes chansons françaises.
Un spectacle unique en France !
De Jean-Jacques Goldman à Céline Dion, en passant par Téléphone, Édith Piaf ou encore Johnny Hallyday, les choristes, chaque soir, feront revivre le trésor du patrimoine musical français. .
Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 80 80
English : 200 VOIX POUR LES PLUS BELLES
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement 200 VOIX POUR LES PLUS BELLES Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux