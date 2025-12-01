200 VOIX POUR LES PLUS BELLES Forges-les-Eaux

200 VOIX POUR LES PLUS BELLES Forges-les-Eaux vendredi 12 décembre 2025.

200 VOIX POUR LES PLUS BELLES

Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

2025-12-12

Après la tournée de Zéniths “15 000 voix pour les plus belles chansons françaises”, les choristes locaux de chaque ville montent sur scène tout près de chez vous.

Séquence nostalgie à pleins tubes !

200 choristes et des artistes de renom vous plongeront dans l’ambiance des plus grandes chansons françaises.

Un spectacle unique en France !

De Jean-Jacques Goldman à Céline Dion, en passant par Téléphone, Édith Piaf ou encore Johnny Hallyday, les choristes, chaque soir, feront revivre le trésor du patrimoine musical français. .

Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 80 80

