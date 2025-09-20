2000 ans d’échanges le long des chemins et route de Broût-Vernet et saint-Didier allée du souvenir français 03110 Broût-Vernet Broût-Vernet

L’exposition organisée par l’association Azi la Garance metra en relief le livre rédigé par Philippe Carré et consacré aux 2000 ANS d’echanges Le long des chemins et routes De Broût-Vernet et saint-didier

allée du souvenir français 03110 Broût-Vernet Salle d’Alançon Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 47 26 12 azi.la.garance@orange.fr

English :

The exhibition organized by the Azi la Garance association will highlight the book written by Philippe Carré and devoted to 2000 YEARS OF EXCHANGES Along the paths and roads of Broût-Vernet and saint-didier

German :

Die von der Vereinigung Azi la Garance organisierte Ausstellung wird das von Philippe Carré verfasste Buch über die 2000 JAHRE Austausch entlang der Wege und Straßen von Broût-Vernet und saint-didier hervorheben

Italiano :

La mostra organizzata dall’associazione Azi la Garance metterà in evidenza il libro scritto da Philippe Carré su 2000 ANNI di commercio lungo le strade e i vicoli di Broût-Vernet e Saint-Didier

Espanol :

La exposición organizada por la asociación Azi la Garance pondrá de relieve el libro escrito por Philippe Carré sobre 2000 AÑOS de comercio por los caminos y callejuelas de Broût-Vernet y Saint-Didier

