20*20 Petit salon de l’estampe et de l’image imprimée L’Atelier Papier Brest

Informations pratiques

Brest

20*20 Petit salon de l’estampe et de l’image imprimée

L’Atelier Papier 3 Place Maurice Gillet Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 14:00:00

fin : 2026-11-21 18:00:00

Date(s) :

2026-10-09

20X20 (cm), c’est la taille de chaque image imprimée et aussi le titre de la nouvelle exposition de

l’Atelier Papier.

Pascale Zawadzki et Hélène Bascoul exposent les travaux de plus de 50 graveur-e-s et estampeurs

de tous les coins de France mais aussi de Belgique, du Portugal et d’USA.

Pas de thème proposé aux artistes, juste un petit format. Il en résulte une grande diversité des

univers artistiques et des techniques : eaux fortes, aquatinte, linogravure, xylographie, typographie,

lithographie, carborundum … Chaque artiste propose 1 ou 2 gravures différentes, ce qui constitue

une exposition dense d’une centaine de petits formats.

L’exposition dure juste un mois – pour se plonger dans l’encre, le design, le dessin, les aplats de

couleurs, les 50 nuances de gris, le rythme des sillons sur le papier ou découvrir des mondes

graphiiques inconnus.

Jean-Yves ANDRE, Erwan BALCOU, Catherine BALDOUS, Hélène BASCOUL, Fanny BAZILLE,

Joan BEALL, Nicole BERTHIER, Quentin BERTON, Lionel BRAS, Isabelle BRAZZOLOTTO,

Elisabeth BRONITZ, Olivier BRUNOT, Agnès CABARET, Shai CARMITH, Dominique CHAUMEIL,

Shumei CHIU, CLEO, Catherine CLOUP, Cécilia D’ALESSANDRO, Marie-Pierre DEVERCHERE,

Sylvie DONAIRE, Sophie DUSSIDOUR, Nicole FRAYSSE, Frédérique GERVAIS, Marie-Laure

GUEGUEN, Hélène HABBOT-BAUTISTA, Lise HASCOET, Didier HERVE, Michèle JAMES,

Tiennick KEREVEL, Dominique LAMBERT, Tanguy LE JEUNE, Marie-Michèle LUCAS, Armelle

MAGNIER, Serge MARZIN, Stéphanie MAX, Philippe MIGNE, Anne-Laure MUNARI, Kausar

NIGITA, Yves PLUSQUELLEC , Henry POUILLON, Thierry PRIOL, Gigi RAVEL, Virginie REBULL,

Anaëlle ROBIN, Fabienne SYLVAIN, Gilead TADMOR, Florence TEDESCHI, Céline THOUE,

Vincent TRIBOUT, Christine VANDRISSE, Pascale ZAWADZKI.

Informations pratiques :

06 07 69 69 52

Entrée libre et gratuite les mercredis, vendredis et samedis de 14 à 18h et à d’autres moments sur RV. .

L’Atelier Papier 3 Place Maurice Gillet Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 07 69 69 52

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L’événement 20*20 Petit salon de l’estampe et de l’image imprimée Brest a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue