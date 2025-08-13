2025, Année des Fêtes du Monde Roubaix

Roubaix

Tarif : gratuit

Date :

Début : 2025-08-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-08-13 2025-12-14

2025, année des fêtes du monde propose toute l’année des événements divers, gratuits et pour tous.

Découvrez dans le programme ci-dessous, les festivités qui se poursuivent d’août à décembre, proposées par les associations Détournoyment, Bureau d’Art et de Recherche, Astuce, le Non-Lieu, la Cave aux Poètes, Autour des Rythmes Actuels, le Gymnase, la Manufacture, les Archives Nationales du Monde du Travail, et en collaboration avec la Condition Publique et la Compagnie du Tire-Laine.

Place à la fête !

[https://www.calameo.com/read/000053137f8facde83715](https://www.calameo.com/read/000053137f8facde83715)

English :

2025, Year of the World?s Festivals offers a wide range of free events all year round.

In the program below, discover the festivities running from August to December, proposed by the associations Détournoyment, Bureau d?Art et de Recherche, Astuce, le Non-Lieu, la Cave aux Poètes, Autour des Rythmes Actuels, le Gymnase, la Manufacture, les Archives Nationales du Monde du Travail, and in collaboration with la Condition Publique and la Compagnie du Tire-Laine.

Make way for the party!

German :

2025, das Jahr der Weltfeste bietet das ganze Jahr über verschiedene Veranstaltungen, die kostenlos und für alle zugänglich sind.

Sie werden von den Vereinen Détournoyment, Bureau d’Art et de Recherche, Astuce, Le Non-Lieu, La Cave aux Poètes, Autour des Rythmes Actuels, Le Gymnase, La Manufacture, Archives Nationales du Monde du Travail und in Zusammenarbeit mit La Condition Publique und der Compagnie du Tire-Laine angeboten.

Bühne frei für das Fest!

Italiano :

il 2025, l’anno dei festival mondiali, offre una vasta gamma di eventi gratuiti durante tutto l’anno.

Il programma delle feste da agosto a dicembre, organizzate dalle associazioni Détournoyment, Bureau d’Art et de Recherche, Astuce, le Non-Lieu, la Cave aux Poètes, Autour des Rythmes Actuels, le Gymnase, la Manufacture, les Archives Nationales du Monde du Travail e in collaborazione con la Condition Publique e la Compagnie du Tire-Laine, è riportato di seguito.

Fate largo alla festa!

Espanol :

2025, el año de los festivales del mundo, ofrece un amplio abanico de actos gratuitos durante todo el año.

Consulte a continuación el programa de las fiestas de agosto a diciembre, organizadas por las asociaciones Détournoyment, Bureau d’Art et de Recherche, Astuce, le Non-Lieu, la Cave aux Poètes, Autour des Rythmes Actuels, le Gymnase, la Manufacture, les Archives Nationales du Monde du Travail, y en colaboración con la Condition Publique y la Compagnie du Tire-Laine.

¡Abran paso a la fiesta!

