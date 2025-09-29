2025 EMEA ICOLC Meeting Campus universitaire de Valrose Nice

Couperin, le consortium qui gère les ressources électroniques pour l’enseignement supérieur et la recherche français, organise conjointement avec l’université de Nice, un congrès pour l’ICOLC les 29 et 30 septembre 2205 sur le campus Valrose.

English : 2025 EMEA ICOLC Meeting

The ICOLC congress is held every autumn in Europe. It brings together consortia from all over the world to share their experiences and best practice in negotiating electronic resources. 120 people representing other consortia from around the world will be present.

German : 2025 EMEA ICOLC Meeting

Couperin, das Konsortium, das die elektronischen Ressourcen für die französische Hochschulbildung und Forschung verwaltet, organisiert gemeinsam mit der Universität Nizza am 29. und 30. September 2205 auf dem Campus Valrose einen Kongress für ICOLC.

Italiano : 2025 EMEA ICOLC Meeting

Couperin, il consorzio che gestisce le risorse elettroniche per l’istruzione superiore e la ricerca francese, organizza una conferenza per l’ICOLC insieme all’Università di Nizza il 29 e 30 settembre 2205 nel campus di Valrose.

Espanol : 2025 EMEA ICOLC Meeting

Couperin, el consorcio que gestiona los recursos electrónicos de la enseñanza superior y la investigación francesas, organiza conjuntamente con la Universidad de Niza una conferencia para el ICOLC los días 29 y 30 de septiembre de 2205 en el campus de Valrose.

