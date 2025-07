2025 L’ANNÉE FAYET ATELIER « ÉCRIRE AVEC UNE OEUVRE D’ART GUSTAVE FAYET ET LE JAPON » Béziers

2025 L’ANNÉE FAYET ATELIER « ÉCRIRE AVEC UNE OEUVRE D’ART GUSTAVE FAYET ET LE JAPON »

9 Rue du Capus Béziers

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Atelier d’écriture avec Sylvie Marletta un moment convivial pour jouer avec les mots et l’imaginaire. Ouvert à tous, sans besoin d’expérience préalable.

Partage, créativité et bonne humeur seront au rendez-vous de cet atelier d’écriture ouvert à toutes et tous. L’occasion de jouer avec les mots, de libérer son imaginaire et de créer ensemble dans un cadre bienveillant. Nul besoin d’expérience ou de connaissances artistiques pour participer, juste l’envie d’essayer.

Par Sylvie Marletta, animatrice d’ateliers d’écriture. .

9 Rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60

English :

Writing workshop with Sylvie Marletta: a convivial moment to play with words and imagination. Open to all, no previous experience necessary.

German :

Schreibworkshop mit Sylvie Marletta: Ein geselliger Moment, um mit Worten und der Fantasie zu spielen. Offen für alle, keine Vorkenntnisse erforderlich.

Italiano :

Laboratorio di scrittura con Sylvie Marletta: un’occasione amichevole per giocare con le parole e l’immaginazione. Aperto a tutti, non è necessaria alcuna esperienza precedente.

Espanol :

Taller de escritura con Sylvie Marletta: una oportunidad amistosa para jugar con las palabras y la imaginación. Abierto a todos, sin necesidad de experiencia previa.

