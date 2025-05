2025 L’ANNÉE FAYET ATELIER GUSTAVE FAYET ET LES RIANTES FÉES – Béziers, 25 juin 2025 07:00, Béziers.

2025 L'ANNÉE FAYET ATELIER GUSTAVE FAYET ET LES RIANTES FÉES 9 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-06-25

fin : 2025-06-25

2025-06-25

Andres Suarès appelait ainsi les couleurs de Gustave Fayet. Inspirons-nous de ces teintes vibrantes et de la technique ludique de l’aquarelle sur papier buvard.

Avec Mylène Fritchi-Roux, assistante d’enseignement artistique, Musées de Béziers.

Inscription obligatoire.

9 rue du Capus

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60

English :

This is what Andres Suarès called Gustave Fayet?s colors. Let?s be inspired by these vibrant hues and the playful technique of watercolor on blotting paper.

German :

So nannte Andres Suarès die Farben von Gustave Fayet. Lassen wir uns von diesen vibrierenden Farbtönen und der spielerischen Technik der Aquarellmalerei auf Löschpapier inspirieren.

Italiano :

Così Andres Suarès chiamava i colori di Gustave Fayet. Ispiriamoci a queste tonalità vibranti e alla tecnica giocosa dell’acquerello su carta assorbente.

Espanol :

Así llamaba Andres Suarès a los colores de Gustave Fayet. Inspirémonos en estos tonos vibrantes y en la lúdica técnica de la acuarela sobre papel secante.

