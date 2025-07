2025 L’ANNÉE FAYET ATELIER « LA NATURE REPREND SES DROITS » Béziers

9 Rue du Capus Béziers Hérault

Source d’inspiration première pour Gustave Fayet, imaginez les végétaux prendre vie et déborder des cadres pour envahir les murs du musée.

Payant sur inscription. .

9 Rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60

English :

A primary source of inspiration for Gustave Fayet, imagine the plants come to life and spill out of the frames to invade the museum walls.

German :

Stellen Sie sich vor, wie die Pflanzen, die Gustave Fayet als erste Inspirationsquelle diente, zum Leben erwachen und aus den Rahmen herauswachsen, um die Wände des Museums zu erobern.

Italiano :

Fonte primaria di ispirazione per Gustave Fayet, immaginate le piante che prendono vita e fuoriescono dalle cornici per invadere le pareti del museo.

Espanol :

Como principal fuente de inspiración para Gustave Fayet, imagínense las plantas cobrando vida y saliendo de los marcos para invadir las paredes del museo.

