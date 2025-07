2025 L’ANNÉE FAYET ATELIER « LE HANKO A DU CACHET! » Béziers

2025 L’ANNÉE FAYET ATELIER « LE HANKO A DU CACHET! »

9 Rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Le hanko, sceau personnel utilisé au Japon comme une signature, incarne à la fois tradition, identité et héritage culturel. Véritable œuvre miniature, il reflète la personnalité de son propriétaire. À ton tour d’imaginer et de créer le motif qui te représente, entre symbolique, esthétique et expression de soi.

9 Rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60

English :

The hanko is a Japanese signature seal combining art, tradition and identity. Create your own design to represent who you are, in the style of this unique tradition.

German :

Der Hanko ist ein japanisches Unterschriftensiegel, das Kunst, Tradition und Identität miteinander verbindet. Entwirf dein eigenes Motiv, um auf die Art dieser einzigartigen Tradition zu repräsentieren, wer du bist.

Italiano :

L’hanko è un sigillo giapponese che unisce arte, tradizione e identità. Create il vostro disegno per rappresentare chi siete, nello stile di questa tradizione unica.

Espanol :

El hanko es un sello japonés que combina arte, tradición e identidad. Crea tu propio diseño para representar quién eres, al estilo de esta tradición única.

