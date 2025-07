2025 L’ANNÉE FAYET ATELIER « RÊVES DE FLEURS » Béziers

2025 L’ANNÉE FAYET ATELIER « RÊVES DE FLEURS » Béziers lundi 20 octobre 2025.

2025 L’ANNÉE FAYET ATELIER « RÊVES DE FLEURS »

9 Rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-27

2025-10-20 2025-10-27

Imagine ta fleur fantastique en t’inspirant des œuvres florales de Gustave Fayet exposées sur les grilles du Plateau des Poètes.

Payant sur inscription. .

9 Rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60

English :

Imagine your own fantastic flower, inspired by the floral works by Gustave Fayet on display at the Plateau des Poètes.

German :

Stelle dir deine eigene Fantasieblume vor, indem du dich von den floralen Werken Gustave Fayets inspirieren lässt, die an den Gittern des Plateau des Poètes ausgestellt sind.

Italiano :

Immaginate il vostro fiore fantastico, ispirandovi alle opere floreali di Gustave Fayet esposte al Plateau des Poètes.

Espanol :

Imagine su propia flor fantástica, inspirada en las obras florales de Gustave Fayet expuestas en el Plateau des Poètes.

