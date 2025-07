2025 L’ANNÉE FAYET CARTE BLANCHE À MAAYA WAKASUGI Béziers

2025 L’ANNÉE FAYET CARTE BLANCHE À MAAYA WAKASUGI Béziers samedi 20 septembre 2025.

2025 L’ANNÉE FAYET CARTE BLANCHE À MAAYA WAKASUGI

Béziers Hérault

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-09-20

Dialogue contemporain entre arts japonais et occidentaux, à travers une carte blanche à Maaya Wakasugi, calligraphe japonais au style reconnu à l’international.

Exploration contemporaine des liens entre arts japonais et occidentaux, à travers une carte blanche donnée à Maaya Wakasugi, calligraphe japonais installé en France. L’exposition dévoile le style singulier de cet artiste plasticien, dont le travail est reconnu par de grandes institutions culturelles à travers le monde. .

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 76 84 16

English :

Contemporary dialogue between Japanese and Western art, with carte blanche for Maaya Wakasugi, a Japanese calligrapher with an internationally recognized style.

German :

Zeitgenössischer Dialog zwischen japanischer und westlicher Kunst durch eine Carte blanche an Maaya Wakasugi, einen japanischen Kalligraphen mit international anerkanntem Stil.

Italiano :

Un dialogo contemporaneo tra arte giapponese e occidentale, con carta bianca per Maaya Wakasugi, calligrafa giapponese dallo stile apprezzato a livello internazionale.

Espanol :

Un diálogo contemporáneo entre el arte japonés y el occidental, con carta blanca para Maaya Wakasugi, calígrafa japonesa con un estilo aclamado internacionalmente.

L’événement 2025 L’ANNÉE FAYET CARTE BLANCHE À MAAYA WAKASUGI Béziers a été mis à jour le 2025-07-25 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE