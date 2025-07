2025 L’ANNÉE FAYET CONFÉRENCE « LA PRATIQUE DU TATOUAGE AU JAPON » Béziers

2025 L’ANNÉE FAYET CONFÉRENCE « LA PRATIQUE DU TATOUAGE AU JAPON » Béziers vendredi 3 octobre 2025.

2025 L’ANNÉE FAYET CONFÉRENCE « LA PRATIQUE DU TATOUAGE AU JAPON »

Rue du Puits de la Courte Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Conférence par David Raspoutine sur l’histoire du tatouage japonais, de ses origines à l’ère Meiji, en passant par les Yakuzas. Un art entre tradition et culture.

Formé au Japon auprès du maître Honda Tsuyoshi, David Raspoutine explore l’art du tatouage traditionnel japonais. Il reviendra sur ses origines et son évolution, en évoquant notamment l’ère Meiji, les Yakuzas et les liens étroits entre cet art corporel et l’histoire culturelle du Japon.

Par David Raspoutine, tatoueur.

Ados / Adultes .

Rue du Puits de la Courte Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60

English :

Lecture by David Rasputin on the history of Japanese tattooing, from its origins to the Meiji era, via the Yakuza. An art between tradition and culture.

German :

Vortrag von David Raspoutine über die Geschichte der japanischen Tätowierung, von ihren Ursprüngen über die Yakuza bis hin zur Meiji-Zeit. Eine Kunst zwischen Tradition und Kultur.

Italiano :

Un intervento di David Rasputin sulla storia del tatuaggio giapponese, dalle origini all’epoca Meiji, passando per la Yakuza. Un’arte tra tradizione e cultura.

Espanol :

Una conferencia de David Rasputin sobre la historia del tatuaje japonés, desde sus orígenes hasta la era Meiji, pasando por la Yakuza. Un arte entre tradición y cultura.

L’événement 2025 L’ANNÉE FAYET CONFÉRENCE « LA PRATIQUE DU TATOUAGE AU JAPON » Béziers a été mis à jour le 2025-07-27 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE