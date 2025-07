2025 L’ANNÉE FAYET CONFÉRENCE « LE JAPON DE GUSTAVE FAYET » Béziers

2025 L'ANNÉE FAYET CONFÉRENCE « LE JAPON DE GUSTAVE FAYET » Béziers mardi 23 septembre 2025.

Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Début : 2025-09-23

fin : 2025-09-23

2025-09-23

Regards croisés sur l’exposition par ses commissaires, autour de sa genèse, ses enjeux et son propos. Par S. Trouvé, R. Cicekli et O. Schuwer.

Par Stéphanie Trouvé, directrice des Musées de Béziers, Roxelane Cicekli, directrice adjointe, et Olivier Schuwer, docteur en histoire de l’art, coordonnateur de la Saison Fayet. Les commissaires de l’exposition « Gustave Fayet et le Japon » proposent un regard croisé sur la genèse, les enjeux et le sens de ce projet original.

Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

Curators take a closer look at the exhibition, discussing its genesis, challenges and purpose. By S. Trouvé, R. Cicekli and O. Schuwer.

German :

Die Kuratoren werfen einen Blick auf die Ausstellung und erläutern ihre Entstehung, ihre Herausforderungen und ihren Inhalt. Von S. Trouvé, R. Cicekli und O. Schuwer.

Italiano :

I curatori analizzano da vicino la mostra, discutendo la sua genesi, le sue sfide e il suo scopo. Di S. Trouvé, R. Cicekli e O. Schuwer.

Espanol :

Los comisarios analizan la exposición y hablan de su génesis, sus retos y su propósito. Por S. Trouvé, R. Cicekli y O. Schuwer.

