2025 L’ANNÉE FAYET DÉMONSTRATION ET ATELIER D’INITIATION PAR L’ARTISTE MAAYA WAKASUGI Béziers

2025 L’ANNÉE FAYET DÉMONSTRATION ET ATELIER D’INITIATION PAR L’ARTISTE MAAYA WAKASUGI Béziers samedi 20 septembre 2025.

2025 L’ANNÉE FAYET DÉMONSTRATION ET ATELIER D’INITIATION PAR L’ARTISTE MAAYA WAKASUGI

9 Rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre de l’année Fayet et des Journées Européennes du Patrimoine, retrouvez l’artiste Maaya Kawasugi pour une démonstration de son art !

Dans le cadre de l’année Fayet et des Journées Européennes du Patrimoine, retrouvez l’artiste Maaya Kawasugi pour une démonstration de son art !

Gratuit sur inscription. .

9 Rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60

English :

As part of Fayet Year and the European Heritage Days, join artist Maaya Kawasugi for a demonstration of her art!

German :

Im Rahmen des Fayet-Jahres und der Europäischen Tage des Denkmals treffen Sie die Künstlerin Maaya Kawasugi für eine Demonstration ihrer Kunst!

Italiano :

Nell’ambito dell’Anno Fayet e delle Giornate Europee del Patrimonio, unitevi all’artista Maaya Kawasugi per una dimostrazione della sua arte!

Espanol :

En el marco del Año Fayet y las Jornadas Europeas del Patrimonio, únase a la artista Maaya Kawasugi para una demostración de su arte

L’événement 2025 L’ANNÉE FAYET DÉMONSTRATION ET ATELIER D’INITIATION PAR L’ARTISTE MAAYA WAKASUGI Béziers a été mis à jour le 2025-07-25 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE