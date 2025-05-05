2025 L’ANNÉE FAYET EXPOSITION DE LA POÉSIE DU PAYSAGE AUX HALLUCINATIONS FLORALES Béziers

2025 L’ANNÉE FAYET EXPOSITION DE LA POÉSIE DU PAYSAGE AUX HALLUCINATIONS FLORALES Béziers lundi 5 mai 2025.

2025 L’ANNÉE FAYET EXPOSITION DE LA POÉSIE DU PAYSAGE AUX HALLUCINATIONS FLORALES

69B Avenue du Président Wilson Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-05

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-05-05 2025-09-01

Les Musées de Béziers exposent Gustave Fayet au Plateau des Poètes paysages poétiques dès mai, et motifs floraux colorés dès septembre, en harmonie avec le parc.

Les Musées de Béziers exposent, sur les grilles du Plateau des Poètes, une sélection d’œuvres de Gustave Fayet. En résonance avec la nature du parc, deux temps forts rythment l’année de mai à juillet, ses paysages lumineux et poétiques ; puis de septembre à décembre, ses motifs floraux éclatants, véritables tourbillons de couleurs. .

69B Avenue du Président Wilson Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 76 84 16

English :

The Museums of Béziers exhibit Gustave Fayet at the Plateau des Poètes: poetic landscapes from May, and colorful floral motifs from September, in harmony with the park.

German :

Die Museen von Béziers stellen Gustave Fayet auf dem Plateau des Poètes aus: poetische Landschaften ab Mai und farbenfrohe Blumenmotive ab September, die mit dem Park harmonieren.

Italiano :

I Musei di Béziers espongono Gustave Fayet al Plateau des Poètes: paesaggi poetici da maggio e motivi floreali colorati da settembre, in armonia con il parco.

Espanol :

Los Museos de Béziers exponen a Gustave Fayet en el Plateau des Poètes: paisajes poéticos a partir de mayo y motivos florales llenos de color a partir de septiembre, en armonía con el parque.

L’événement 2025 L’ANNÉE FAYET EXPOSITION DE LA POÉSIE DU PAYSAGE AUX HALLUCINATIONS FLORALES Béziers a été mis à jour le 2025-08-14 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE