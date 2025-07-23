2025 L’ANNÉE FAYET JEU DE PISTE CRÉATIF ITINÉRAIRE D’UN COLLECTIONNEUR Béziers

9 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : 5 EUR

Début : 2025-07-23

fin : 2025-10-11

Pour explorer de manière ludique et créative la démarche de Gustave Fayet, collectionneur, laissons-nous guider par l’origami, notamment la cocotte en papier. Collectons documents et dessins, puis créons une planche résumant nos recherches sous forme de moodboard.

Par Audrey Lanfrey, documentaliste et Mylène Fritchi-Roux, assistante d’enseignement artistique.

9 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60

English :

Explore the work of Gustave Fayet through origami. Collect documents and drawings, then create a moodboard synthesizing your research.

German :

Erforschen Sie die Arbeit von Gustave Fayet mithilfe von Origami. Sammeln Sie Dokumente und Zeichnungen und erstellen Sie ein Moodboard, das Ihre Recherchen zusammenfasst.

Italiano :

Esplorate l’opera di Gustave Fayet attraverso gli origami. Raccogliete documenti e disegni, quindi create un moodboard che riassuma la vostra ricerca.

Espanol :

Explora la obra de Gustave Fayet a través del origami. Reúne documentos y dibujos y crea un moodboard que resuma tu investigación.

