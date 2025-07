2025 L’ANNÉE FAYET PROJECTION « FAITES LE MUR! » Béziers

jeudi 25 septembre 2025.

2025 L’ANNÉE FAYET PROJECTION « FAITES LE MUR! »

3 carrefour de l’Hours Béziers Hérault

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-25

2025-09-25

Film de Banksy (2010) dans un monde saturé de pubs, l’artiste dénonce avec humour et provocation les vrais vandales de notre société. Avec R. Ifans, Bansky, T. Guetta.

Dans un monde saturé par la publicité, Banksy propose un regard subversif, drôle et percutant. À travers ses œuvres, il dénonce les dérives de notre société et affirme que les véritables vandales ne sont pas les artistes de rue, mais ceux qui imposent les codes du consumérisme et transforment l’espace public.

Projection du film de Bansly (2010) avec Rhys Ifans, Banksy, Thierry Guetta. .

3 carrefour de l’Hours Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60

English :

Film by Banksy (2010): in a world saturated with ads, the artist uses humor and provocation to denounce the real vandals of our society. With R. Ifans, Bansky, T. Guetta.

German :

Film von Banksy (2010): In einer von Werbung übersättigten Welt prangert der Künstler auf humorvolle und provokative Weise die wahren Vandalen unserer Gesellschaft an. Mit R. Ifans, Bansky, T. Guetta.

Italiano :

Film di Banksy (2010): in un mondo saturo di pubblicità, l’artista usa umorismo e provocazione per denunciare i veri vandali della nostra società. Con R. Ifans, Bansky, T. Guetta.

Espanol :

Película de Banksy (2010): en un mundo saturado de publicidad, el artista utiliza el humor y la provocación para denunciar a los verdaderos vándalos de nuestra sociedad. Con R. Ifans, Bansky, T. Guetta.

