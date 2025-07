2025 L’ANNÉE FAYET PROJECTION « GAUGUIN VOYAGE À TAHITI » Béziers

3 carrefour de l’Hours Béziers Hérault

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2025-09-29

fin : 2025-09-29

2025-09-29

1891, Gauguin part à Tahiti pour fuir l'Europe et ses codes. Il y trouve l'inspiration, la liberté… et Tehura, sa muse. Un film d'Édouard Deluc avec Vincent Cassel.

En 1891, Paul Gauguin quitte l’Europe pour Tahiti, en quête de liberté et d’inspiration. Il rejette les conventions occidentales pour vivre en harmonie avec la nature. Isolé, malade et sans ressources, il poursuit pourtant sa vision artistique. Il rencontre Tehura, sa muse et future épouse, au cœur de ses œuvres majeures.

Projection du film d’Édouard Deluc (2017) avec Vincent Cassel, Tuheï et Malik Zidi. .

English :

1891, Gauguin left for Tahiti to escape Europe and its codes. Here he finds inspiration, freedom? and Tehura, his muse. A film by Édouard Deluc with Vincent Cassel.

German :

1891 reist Gauguin nach Tahiti, um Europa und seinen Regeln zu entfliehen. Dort findet er Inspiration, Freiheit und Tehura, seine Muse. Ein Film von Édouard Deluc mit Vincent Cassel.

Italiano :

nel 1891, Gauguin partì per Tahiti per sfuggire all’Europa e ai suoi codici. Lì trovò ispirazione, libertà e Tehura, la sua musa. Un film di Édouard Deluc con Vincent Cassel.

Espanol :

en 1891, Gauguin se marchó a Tahití para escapar de Europa y sus códigos. Allí encontró la inspiración, la libertad… y a Tehura, su musa. Una película de Édouard Deluc protagonizada por Vincent Cassel.

