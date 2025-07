2025 L’ANNÉE FAYET PROJECTION « LE JOUR, LA NUIT, LE SILENCE GUSTAVE FAYET, ODILON REDON ET LES RÊVEURS DE PARADIS » Béziers

Place du 14 Juillet Béziers

2025-09-23

2025-09-27

2025-09-23 2025-09-27

Projection du documentaire de F. Cantù l’abbaye de Fontfroide, lieu de création où Fayet accueille Odilon Redon et Richard Burgsthal.

L’abbaye de Fontfroide, acquise par Gustave Fayet, devient un haut lieu de création artistique. Son lien fort avec Odilon Redon et sa collaboration avec le jeune maître verrier Richard Burgsthal s’épanouissent pleinement dans ce cadre unique, propice à l’émergence d’une œuvre singulière et inspirée.

Projection du documentaire de Frédéric Cantù de 2016.

Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

Screening of F. Cantù?s documentary: Fontfroide Abbey, a place of creation where Fayet welcomed Odilon Redon and Richard Burgsthal.

German :

Vorführung des Dokumentarfilms von F. Cantù: Die Abtei von Fontfroide, ein Ort des Schaffens, an dem Fayet Odilon Redon und Richard Burgsthal empfängt.

Italiano :

Proiezione del documentario di F. Cantù: L’Abbazia di Fontfroide, un centro creativo dove Fayet accolse Odilon Redon e Richard Burgsthal.

Espanol :

Proyección del documental de F. Cantù: La abadía de Fontfroide, centro de creación donde Fayet acogió a Odilon Redon y Richard Burgsthal.

