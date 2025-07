2025 L’ANNÉE FAYET PROJECTION « THE SQUARE » Béziers

3 Carrefour de l’Hours Béziers Hérault

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2025-09-24

Christian, conservateur, prépare une expo sur l’altruisme. Mais la campagne du musée vire à la polémique… Un film de Ruben Östlund (2017) avec C. Bang, E. Moss, D. West.

Christian, conservateur dans un musée d’art contemporain, prépare une exposition autour d’une œuvre sur l’altruisme. Mais la campagne lancée par l’agence de communication du musée prend une tournure inattendue, provoquant une série d’événements aussi absurdes que révélateurs.

Projection du film de Ruben Östlund ( 2017) avec Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West. .

English :

Curator Christian is preparing an exhibition on altruism. But the museum campaign turns controversial? A film by Ruben Östlund (2017) with C. Bang, E. Moss, D. West.

German :

Der Kurator Christian bereitet eine Ausstellung über Altruismus vor. Doch die Kampagne des Museums wird zu einer Polemik? Ein Film von Ruben Östlund (2017) mit C. Bang, E. Moss, D. West.

Italiano :

Christian, un curatore, sta preparando una mostra sull’altruismo. Ma la campagna del museo diventa controversa? Un film di Ruben Östlund (2017) con C. Bang, E. Moss, D. West.

Espanol :

Christian, un conservador, prepara una exposición sobre el altruismo. Pero la campaña del museo se vuelve polémica.. Una película de Ruben Östlund (2017) con C. Bang, E. Moss, D. West.

