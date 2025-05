2025 mètres Courir pour l’égalité – Changé, 24 mai 2025 09:00, Changé.

Sarthe

2025 mètres Courir pour l’égalité Plaine de jeux Francois Mitterrand Changé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 09:00:00

fin : 2025-05-24 12:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Participez à cette course citoyenne organisée par la ville de Changé en collaboration avec Les Étincelles 72, pour promouvoir l’égalité et l’inclusion. Un événement sportif ouvert à tous, convivial et solidaire ! .

Plaine de jeux Francois Mitterrand

Changé 72560 Sarthe Pays de la Loire contact@lesetincelles72.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 2025 mètres Courir pour l’égalité Changé a été mis à jour le 2025-05-09 par OT Le Mans