2025 Rencontre Sino-Française Des Vins et Thés de Terroir
Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin à Dijon
Dijon
7 juillet 2025 09:30

8 Allée Alice Guy
Dijon
Côte-d'Or

Début : 2025-07-07 09:30:00

fin : 2025-07-10 20:00:00

2025-07-07

2025-07-08

2025-07-09

2025-07-10

Jour 0. Le lundi 7 juillet 2025

Thème du jour visite pour comprendre les Climats de Bourgogne

Programme :

Visite de la vigne et dégustation au domaine de Villaine à Rully ou à Bouzeron

Visite de la vigne et dégustation au domaine Réné Bouvier à Marsannay

Jour 1. Le mardi 8 juillet 2025

Thème du jour vision globale et VUE des Climats de Bourgogne

Programme :

9h30. Visite de l’exposition permanente de la Cité des Climats et vins de Bourgogne

10h30. Dégustation guidée de Jacky Rigaux pour les vins des Climats et la méthode géo-sensorielle

15h00. Visite de la vigne et la dégustation des vins au domaine Jacques Prieur

17h00. Visite de la vigne et la dégustation des vins de la Maison Bouchard Père et Fils

Jour 2. Le mercredi 9 juillet 2025

Thème du jour Les rencontres des vins et des thés France-Chine

Lieu du colloque Domaine Thibault Liger Bélair

Programme :

9h00. Discours d’ouverture

9h30. Présentation en alternance des vins et des thés chinois, français et européen

14h00. Présentation en alternance des vins et des thés chinois, français et européen

18h00. Fin de la colloque

18h30. Visite au Château Gris ,Domaine Arlaud

Jour 3. Le jeudi 10 juillet 2025

Thème du jour OIV, rencontre des professionnels et amateurs de Bourgogne, la protection de la biodiversité.

Programme :

9h30. Visite à l’OIV

10h30. Atelier professionnelle des thé chinois

11h00. Atelier professionnelle des vins chinois

15h00-20h00. Salon des vins et des thés chinois pour le grand public

9h00-20h00. Exposition des photos Paysage des vins et thés chinois dans la halle de la Cité

Organisateurs

Association Internationale des Terroirs (AIT)

TasteSpirit

Partenaires

Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB)

Association des Climats du vignoble de Bourgogne

Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon

Fédération des Négociants-Éleveurs de Grande Bourgogne (FNEB)

Cité des Climats et vins de Bourgogne

Parrainage

Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV) .

