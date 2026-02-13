2026 02 COUP DE COEUR SURPRISE AFCAE JEUNE PUBLIC 3, MCL Salle André Bourvil, Gérardmer
2026 02 COUP DE COEUR SURPRISE AFCAE JEUNE PUBLIC 3, MCL Salle André Bourvil, Gérardmer mardi 17 février 2026.
2026 02 COUP DE COEUR SURPRISE AFCAE JEUNE PUBLIC 3 Mardi 17 février, 15h00 MCL Salle André Bourvil Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-17T15:00:00+01:00 – 2026-02-17T16:10:00+01:00
Fin : 2026-02-17T15:00:00+01:00 – 2026-02-17T16:10:00+01:00
MCL Salle André Bourvil 1 boulevard Saint Dié, Gérardmer Gérardmer 88400 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0707#showmovie?id=14AV7 »}]
Film surprise dès6ans – À l’occasion des 70 ans du mouvement Art et Essai, l’AFCAE décline l’opération afin d’en faire profiter toute la famille et a ainsi le plaisir de vous proposer une édition s… MCL Salle André Bourvil 2026 02 COUP DE COEUR SURPRISE AFCAE JEUNE PUBLIC 3