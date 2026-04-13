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2026 04 COUP DE COEUR SURPRISE AFCAE 4, CinéPilat, Pélussin

2026 04 COUP DE COEUR SURPRISE AFCAE 4, CinéPilat, Pélussin

2026 04 COUP DE COEUR SURPRISE AFCAE 4, CinéPilat, Pélussin lundi 13 avril 2026.

Lieu : CinéPilat

Adresse : 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin

Ville : 42410 Pélussin

Département : Loire

Début : lundi 13 avril 2026

Fin : lundi 13 avril 2026

2026 04 COUP DE COEUR SURPRISE AFCAE 4 Lundi 13 avril, 20h00 CinéPilat Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-13T20:00:00+02:00 – 2026-04-13T21:39:00+02:00
Fin : 2026-04-13T20:00:00+02:00 – 2026-04-13T21:39:00+02:00

Film surprise en avant-première

CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0149#showmovie?id=3L2LQ »}]
Film surprise – Nous vous proposons chaque mois un film en Avant-Première, dont le titre et le sujet vous sont inconnus jusqu’aux premières images … Ce film a fait l’objet dune présélection par l… CinéPilat 2026 04 COUP DE COEUR SURPRISE AFCAE 4