2026 04 COUP DE COEUR SURPRISE AFCAE 4, CinéPilat, Pélussin

2026 04 COUP DE COEUR SURPRISE AFCAE 4 Lundi 13 avril, 20h00 CinéPilat Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-13T20:00:00+02:00 – 2026-04-13T21:39:00+02:00

Fin : 2026-04-13T20:00:00+02:00 – 2026-04-13T21:39:00+02:00

Film surprise en avant-première

CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0149#showmovie?id=3L2LQ »}]

Film surprise – Nous vous proposons chaque mois un film en Avant-Première, dont le titre et le sujet vous sont inconnus jusqu’aux premières images … Ce film a fait l’objet dune présélection par l… CinéPilat 2026 04 COUP DE COEUR SURPRISE AFCAE 4