2026 04 COUP DE COEUR SURPRISE AFCAE 4, CinéPilat, Pélussin
2026 04 COUP DE COEUR SURPRISE AFCAE 4, CinéPilat, Pélussin lundi 13 avril 2026.
2026 04 COUP DE COEUR SURPRISE AFCAE 4 Lundi 13 avril, 20h00 CinéPilat Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-13T20:00:00+02:00 – 2026-04-13T21:39:00+02:00
Fin : 2026-04-13T20:00:00+02:00 – 2026-04-13T21:39:00+02:00
Film surprise en avant-première
CinéPilat 9, Rue des Trois Sapins, Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0149#showmovie?id=3L2LQ »}]
Film surprise – Nous vous proposons chaque mois un film en Avant-Première, dont le titre et le sujet vous sont inconnus jusqu’aux premières images … Ce film a fait l’objet dune présélection par l… CinéPilat 2026 04 COUP DE COEUR SURPRISE AFCAE 4