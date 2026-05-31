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, , vendredi 10 juillet 2026.
Vendredi 10 juillet, 10h30, 19h00
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T10:30:00+02:00 – 2026-07-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T19:00:00+02:00 – 2026-07-10T21:00:00+02:00
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