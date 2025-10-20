2026 Heart Failure and Cardiorenal Metabolic Guidelines Forum Hôtel-Restaurant Le Saint-Paul Nice

Hôtel-Restaurant Le Saint-Paul 29 boulevard Franck Pilatte Nice Alpes-Maritimes

Début : Samedi 2025-10-20

fin : 2025-10-21

2025-10-20

Cet événement prestigieux rassemble des experts et des professionnels de la santé de premier plan dans le domaine de la cardiologie pour discuter des dernières avancées et des meilleures pratiques dans la gestion de l’insuffisance cardiaque.

English : 2026 Heart Failure and Cardiorenal Metabolic Guidelines Forum

This prestigious event gathers leading experts and healthcare professionals in the field of cardiology to discuss the latest advancements and best practices in heart failure management.

German : 2026 Heart Failure and Cardiorenal Metabolic Guidelines Forum

Bei dieser renommierten Veranstaltung kommen führende Experten und Angehörige der Gesundheitsberufe aus dem Bereich der Kardiologie zusammen, um die neuesten Entwicklungen und bewährten Verfahren bei der Behandlung der Herzinsuffizienz zu erörtern.

Italiano : 2026 Heart Failure and Cardiorenal Metabolic Guidelines Forum

Questo prestigioso evento riunisce i maggiori esperti e professionisti sanitari nel campo della cardiologia per discutere gli ultimi progressi e le migliori pratiche nella gestione dell’insufficienza cardiaca.

Espanol : 2026 Heart Failure and Cardiorenal Metabolic Guidelines Forum

Este prestigioso acto reúne a los principales expertos y profesionales sanitarios del campo de la cardiología para debatir los últimos avances y las mejores prácticas en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca.

