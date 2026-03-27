2026 International Cup U13 AAA Boys Patinoire R. Bozon Chamonix-Mont-Blanc
2026 International Cup U13 AAA Boys Patinoire R. Bozon Chamonix-Mont-Blanc mardi 28 avril 2026.
2026 International Cup U13 AAA Boys
Patinoire R. Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 08:30:00
fin : 2026-05-02 20:00:00
Date(s) :
2026-04-28
Les tournois WORLD WIDE Regional AAA Selects réunissent les meilleures équipes et les meilleurs joueuses et joueurs des États-Unis, du Canada, de la Suède, de la Finlande, de la République tchèque, et bien d’autres pays.
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Patinoire R. Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes rnewberry@worldhockeygroup.com
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English :
WORLD WIDE Regional AAA Selects tournaments feature the top teams and players from the United States, Canada, Sweden, Finland, Czech Republic, and more.
L’événement 2026 International Cup U13 AAA Boys Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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