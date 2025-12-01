2026 Saint-Fargeau

2026

Salle des sports Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Le comité des fêtes de Saint-Fargeau organise le passage à l’an 2026 ! Repas festif, ambiance et animation musicales, cotillons et envol pour 2026 ! Réservation et règlement pour le 10 décembre 2025. .

Salle des sports Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 36 02 58 86 comitedefetes89170@gmail.com

