2026 Très chic ! Boat Party Bateau El Alamein Paris

Rejoignez notre drag Franco-Mexicaine, au grand cœur et à la beauté renversante, pour une soirée inoubliable entourée des stars du cabaret :

Evgenia Vulvisova, Barbra Love et Velma Velour

✨ Programme de la Soirée ✨

20h00 : Cocktail dînatoire (buffet) + Blind Test

21h30 : Début du spectacle – Première partie

22h30 : Deuxième partie du spectacle

23h00 : DJ Set – Dance Floor

23h50 : Compte à rebours

00h00 – 04h00 : Soirée dansante

✨ Entrée Générale “Très Chic” ✨

Coupe de champagne à minuit + 2 cocktails

Accès au cocktail dînatoire (buffet)

Spectacle drag

Soirée dansante DJ

Préventes uniquement – Pas de vente sur place

Prix solidaire : sur demande, directement aux organisateurs par email

✨ Lieu

Bateau Alaméin – Port de la Gare, 75013 Paris

✨ Menu Cocktail Dînatoire ✨

Samoussas de légumes

Choux-fleurs et sauce Caesar

Toasts pain d’épice et foie gras

Toasts saumon gravlax

Cigare de gambas au pesto maison

Velouté de potiron, éclats de marrons

Brochettes boudins blancs et pommes

Houmous aux fèves et herbes fraîches

Assortiment de cookies parmesan-basilic et chorizo

Mini plats de Saint-Jacques & morilles

Assortiment de fromages

Assortiment de mini-desserts (mini-mousses carottes-chocolat, mini cheesecake, macarons, rochers coco)

✨ Billetterie

100 € – EARLY TICKETS (jusqu’au 15 décembre)

110 € – PLACE GENERALE

120 € – LAST TICKETS

Tarif solidaire : sur demande, places limitées

Clôture de la billetterie : 28 décembre 2025

✨ Soirée dansante

Jusqu’aux premières heures de 2026, avec DJ set pour célébrer le Nouvel An dans une ambiance chic et festive.

Infos : bateauelalamein@yahoo.fr

