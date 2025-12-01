2026 Très chic ! Boat Party Bateau El Alamein Paris
Rejoignez notre drag Franco-Mexicaine, au grand cœur et à la beauté renversante, pour une soirée inoubliable entourée des stars du cabaret :
Evgenia Vulvisova, Barbra Love et Velma Velour
✨ Programme de la Soirée ✨
20h00 : Cocktail dînatoire (buffet) + Blind Test
21h30 : Début du spectacle – Première partie
22h30 : Deuxième partie du spectacle
23h00 : DJ Set – Dance Floor
23h50 : Compte à rebours
00h00 – 04h00 : Soirée dansante
✨ Entrée Générale “Très Chic” ✨
Coupe de champagne à minuit + 2 cocktails
Accès au cocktail dînatoire (buffet)
Spectacle drag
Soirée dansante DJ
Préventes uniquement – Pas de vente sur place
Prix solidaire : sur demande, directement aux organisateurs par email
✨ Lieu
Bateau Alaméin – Port de la Gare, 75013 Paris
✨ Menu Cocktail Dînatoire ✨
Samoussas de légumes
Choux-fleurs et sauce Caesar
Toasts pain d’épice et foie gras
Toasts saumon gravlax
Cigare de gambas au pesto maison
Velouté de potiron, éclats de marrons
Brochettes boudins blancs et pommes
Houmous aux fèves et herbes fraîches
Assortiment de cookies parmesan-basilic et chorizo
Mini plats de Saint-Jacques & morilles
Assortiment de fromages
Assortiment de mini-desserts (mini-mousses carottes-chocolat, mini cheesecake, macarons, rochers coco)
✨ Billetterie
100 € – EARLY TICKETS (jusqu’au 15 décembre)
110 € – PLACE GENERALE
120 € – LAST TICKETS
Tarif solidaire : sur demande, places limitées
Clôture de la billetterie : 28 décembre 2025
✨ Soirée dansante
Jusqu’aux premières heures de 2026, avec DJ set pour célébrer le Nouvel An dans une ambiance chic et festive.
Infos : bateauelalamein@yahoo.fr
Très Chic – Soirée de Nouvel An 2026
Présentée par Quetzal
Le mercredi 31 décembre 2025
de 20h00 à 04h00
Bateau El Alamein Quai François Mauriac 75013 Paris