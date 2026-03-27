2026 World Selects Invite U14 Girls Patinoire R. Bozon Chamonix-Mont-Blanc

2026 World Selects Invite U14 Girls

Patinoire R. Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 08:45:00

fin : 2026-04-25 20:00:00

Date(s) :

2026-04-22

La compétition internationale la plus disputée et la plus passionnante du hockey féminin chez les jeunes. Aucun autre événement ne contribue autant au développement du hockey féminin que cette série de tournois.

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Patinoire R. Bozon 214, avenue de la plage Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes rnewberry@worldhockeygroup.com

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English :

The most competitive and exciting international competition in girl’s youth hockey. No event promotes the growth of the girls’ game more than this tournament series.

L’événement 2026 World Selects Invite U14 Girls Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc