2027 DANS TON CUL ! – LA COMEDIE PARISIENNE Paris

2027 DANS TON CUL ! Début : 2026-01-30 à 21:30. Tarif : – euros.

2027 DANS TON CUL !Deux candidats, un plateau télé… et toute une nation qui serre les fesses.2027 : LE face-à-face que la France redoute (ou attend avec du popcorn). Deux candidats, et la certitude qu’il ne reste plus que l’humour pour survivre. Sauf si vous votez vraiment pour eux… Présenté en direct par Pascal Proute sur la chaîne ‘Mauvaises News’. Une comédie satirique qui s’amuse de tout, même (et surtout) de ce qu’on n’ose plus dire. Un spectacle qu’on ne verra nulle part ailleurs. “ Auteur : Thomas DequéMise en scène : Camille AymardComédiens : Thomas Dequé, Camille Aymard, Éric Louis-Charles, Antoine Defoort, Antonin Dobrowolska, Marie Courandière, Élise Giuliani.Durée : 1h10

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA COMEDIE PARISIENNE 123 RUE SAINT-MAUR 75011 Paris 75