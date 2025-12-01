2030 FESTIVAL Montpellier

2030 FESTIVAL

Le 2030 Festival est de retour pour sa 3ème édition !

La Semaine de l’Engagement du 1er au 5 décembre, partout dans la Métropole de Montpellier. Au programme des actions portées par des assos, des structures publiques, privées… et cette année par vous aussi !



Atelier bouture, réparation vélo, partage d’expériences, atelier artistique… toutes les initiatives autour de l’écologie, du social et de la culture pourront être mises en avant.

Le temps fort festif du 5 au 7 décembre à Tropisme.

Trois jours de concerts, performances et rencontres pour célébrer l’engagement et imaginer ensemble le Montpellier de demain. (Drag Show, Rap, Marathon DJ) …et bien plus pour célébrer ensemble l’engagement et imaginer le Montpellier de demain.

Programme complet en ligne .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@2030festival.org

English :

The 2030 Festival is back for its 3rd edition!

German :

Das 2030 Festival ist zurück und geht in die dritte Runde!

Italiano :

Il Festival 2030 torna per la sua terza edizione!

Espanol :

El Festival 2030 celebra su 3ª edición

